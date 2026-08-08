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Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ izvršili su 11 pretresa na području Bijelog Polja, Berana, Andrijevice, Kolašina i Rožaja, tokom kojih su pronašli i oduzeli oružje, municiju i tablete sa liste opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije je saopšteno da su na području Bijelog Polja izvršena dva pretresa.

"Izvršen je pretres kod lica bliskog ogranku jedne organizovane kriminalne grupe - M.Ć., kao i N.J., operativno interesantnog lica. Kod N.J. je pronađeno i oduzeto 12 tableta Ksalola bez odgovarajuće medicinske dokumentacije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem će nalogu protiv N.J. biti podneta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Na području Berana i Andrijevice izvršeno je pet pretresa.

"Kod V.K. su pronađena i oduzeta tri pištolja, municija i bajonet. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, pronađeno oružje i municija biće upućeni na odgovarajuća veštačenja, nakon čega će protiv V.K. biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", kazali su iz policije.

Iz policije su saopštili da je kod M.L. iz Andrijevice pronađena puščana municija, za koju je utvrđeno da pripada licu D.L.

"Po nalogu postupajućeg tužioca u ODT u Beranama, municija će biti predmet veštačenja, nakon čega će protiv D.L. biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pretresom kod A.I. iz Andrijevice, lica bliskog članu jedne organizovane kriminalne grupe, pronađena je pištoljska municija", kazali su iz policije.

Kako su naveli, nakon izvršenih veštačenja, protiv A.I. će, po nalogu nadležnog tužioca, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Izvršen je i pretres stana koji koristi L.V., operativno interesantno lice.