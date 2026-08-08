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pratio je sve vreme

pratio je sve vreme

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Sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda Špiro Pavićević, odredio je pritvor do 30 dana državljaninu Azerbejdžana M.M. (59), zbog sumnje da je seksualno uznemiravao devojčicu staru 16 godina.

Pavićević je saslušao okrivljenog u prisustvu branioca, te prihvatio predlog tužilaštva i odredio pritvor, nakon čega je Azerbejdžanac je upućen u spuški Istražni zatvor.

Kako je saopštila kotorska policija, pre tri dana je M. M. u jednom trgovinskom objektu u Kotoru prišao šesnaestogodišnjakinji, pratio je kroz objekat, a potom je dodirivao po licu i ljubio joj ruke.

Devojčica je o događaju obavestila zaposlene na poslovima obezbeđenja objekta, koji su slučaj odmah prijavili policiji, pišu Vijesti.