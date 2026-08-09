Slušaj vest

Granična policija Crne Gore zaplenila je oko 20 kilograma marihuane na graničnom prelazu Šćepan Polje i uhapsila M. S. (27) iz Zete, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Droga je otkrivena prekjuče, na izlazu iz Crne Gore, prilikom kontrole automobila marke "mercedes", crnogorskih registarskih oznaka, kojim je upravljao osumnjičeni.

Detaljnim pregledom vozila policajci su u prtljažniku, između naslona zadnjeg sedišta i pregrade, pronašli 20 pakovanja obloženih PVC trakom. U njima se nalazila materija za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko 20 kilograma.

1/4 Vidi galeriju Granična policija u Crnoj Gori zaplenila 20 kilograma marihuane Foto: UP Crne Gore

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, M. S. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, po naredbi Višeg suda u Podgorici, pretresla stan i druge prostorije koje osumnjičeni koristi na području opštine Zeta. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji će biti predmet daljih provera i veštačenja.

Iz policije su najavili nastavak pojačanog nadzora državne granice i aktivnosti usmerenih na suzbijanje krijumčarenja droge i drugih oblika prekograničnog kriminala.