Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policija je u Cijevni, na području opštine Tuzi, zaplenila 38 kilograma marihuane za koju se sumnja da je prokrijumčarena iz Albanije i uhapsila S.P. (37) iz Tuzi.

Kako je saopšteno, policijski službenici Stanice granične policije I Podgorica i Mobilne jedinice su u subotu, oko 6 časova, u mestu Cijevna izvršili kontrolu putničkog vozila „VW Golf“ koje je koristio S.P.

Pretresom vozila u prtljažniku su pronađena dva jutana džaka sa ukupno 35 PVC pakovanja u kojima se nalazilo 38 kilograma marihuane.

Droga je, kako se sumnja, prokrijumčarena iz Republike Albanije.

S.P. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je privremeno oduzela i vozilo koje je koristio osumnjičeni radi daljih provera.