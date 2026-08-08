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Službenici policije Republike Hrvatske danas su pronašli i lišili slobode državljanina Republike Slovenije L.L.M. (33), bliskog jednoj OKG iz Crne Gore, za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu. Protiv L.L.M. u Crnoj Gori je u toku krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca, a za račun jedne kriminalne organizacije iz Bara.

„Specijalno državno tužilaštvo obuhvatilo je L.L.M. optužnim aktom protiv D.P., člana jedne organizovane kriminalne grupe iz Bara, koji je ranije lišen slobode u Crnoj Gori i trenutno se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Predmetna organizovana kriminalna grupa sumnjiči se za organizovanje krijumčarenja opojne droge kokain iz Latinske Amerike u države Evropske unije“, navode u saopštenju policije.

Nakon lišenja slobode L.L.M., sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Zagreb u cilju sprovođenja postupka ekstradicije ovog lica Crnoj Gori.

Podsećamo, slovenački državljanin je pomagao Draganu Pečurici, kojeg mediji označavaju kao visokopozicioniranog člana organizovane kriminalne grupe iz Bara, odnosno navodnog pripadnika škaljarskog klana.

Uhapšen je 7. aprila 2026. godine po nalogu SDT-a, a pritvor mu je u julu produžen do 7. oktobra.