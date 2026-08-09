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Saobraćajna policija Crne Gore u Nikšiću u petak uveče je, u akciji „Alkohol“, sankcionisala deset, a uhapsila tri vozača, saopštila je Uprava policije.

Kako su naveli na mreži X, uhapšen je I.V. (52) koji je vozio sa 2,3 promila alkohola u krvi i kažnjen je sa dve hiljade evra.

„Uhapšena je A.B. (35) zbog vožnje sa 2,07 promila alkohola u krvi i ona je kažnjena sa 1,8 hiljada evra“, dodaje se u objavi.

Iz policije su rekli da je J.K. (28) uhapšen jer je vozio sa 1,44 promila alkohola i da je kažnjen sa 600 evra.

Kurir.rs/RTCG

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