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Saobraćajna policija u Baru sankcionisala je 11 motociklista zbog kretanja površinama namenjenim za pešake.

Saobraćajna policija u Baru sprovela je akciju pojačane kontrole motociklista koji se kreću površinama namenjenim za kretanje pešaka – trotoarima i šetalištima.

Prekršaji su, kako navode u objavi na mreži X, evidentirani video-nadzorom MUP-a, nakon čega je identifikovano i sankcionisano 11 vozača.

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