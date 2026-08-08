Saobraćajna policija u Baru sankcionisala je 11 motociklista koji su se kretali trotoarima, čime je sprovedena akcija pojačane kontrole.
Crna Gora
KAMERE IH SNIMILE NA TROTOARU: Saobraćajna policija u Baru kaznila 11 motociklista zbog vožnje po pešačkim zonama
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Saobraćajna policija u Baru sankcionisala je 11 motociklista zbog kretanja površinama namenjenim za pešake.
Saobraćajna policija u Baru sprovela je akciju pojačane kontrole motociklista koji se kreću površinama namenjenim za kretanje pešaka – trotoarima i šetalištima.
Prekršaji su, kako navode u objavi na mreži X, evidentirani video-nadzorom MUP-a, nakon čega je identifikovano i sankcionisano 11 vozača.
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