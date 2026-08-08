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Službenici Odeljenja bezbednosti Tivat podneli su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, krivičnu prijavu protiv petnaestogodišnjaka zbog sumnje da je počinio krivično delo oduzimanje vozila.

Kako je Uprava policije objavila na svom nalogu na društvenoj mreži X, sumnja se da je maloletnik 27. jula od jednog lica otuđio automobil marke BMW.

Policijski službenici pronašli su vozilo i vratili ga vlasniku.

Protiv maloletnika je podneta krivična prijava.

Kurir.rs/RTCG

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