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Saobraćajna policija je tokom prva dva dana primene izmenjenog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima registrovala i sankcionisala čak 1.320 prekršaja širom Crne Gore, dok je 48 vozača lišeno slobode.

- Vozačima je izdato 1.177 naloga za plaćanje novčanih kazni, a protiv njih 143 podnete su prekršajne prijave. Od ukupnog broja uhapšenih, 26 vozača zatečeno je za volanom pod dejstvom alkohola, osam pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, dok je 14 lišeno slobode zbog drugih težih prekršaja propisanih novim zakonskim rešenjima - saopšteno je iz Uprave policije.

00:50 Crnogorska policija snima prekršaje iz vazduha Izvor: MUP Crne Gore

Tokom proteklih 48 sati na crnogorskim putevima dogodile su se 54 saobraćajne nezgode, u kojima su četiri osobe teško povređene, dok je njih 15 zadobilo lakše povrede. Smrtno stradalih nije bilo.

Iz policije najavljuju da će narednih dana poseban akcenat biti stavljen na kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva.

Pojačane kontrole biće nastavljene širom Crne Gore u okviru kampanje "Živi, ne žuri", uz korišćenje dronova, sistema video-nadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava.

Policija je apelovala na vozače da poštuju saobraćajne propise i brzinu vožnje prilagode stanju i uslovima na putu.