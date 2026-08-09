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Trojica maskiranih razbojnika upala su kasno sinoć u kancelariju "Megamarketa" u Budvi i iz sefa odnela oko 320.000 evra.

- Drama se odigrala oko 22.40 časova, kada su osumnjičeni ušli u prostoriju u kojoj su se nalazili poslovođa i dvojica radnika marketa. Jedan od napadača držao je pištolj i uz pretnju zahtevao da im se preda novac iz sefa. Poslovođa je postupila po njihovom naređenju, nakon čega su razbojnici uzeli novac i pobegli u nepoznatom pravcu. Prema podacima policije, ukradena suma predstavlja pazar marketa za prethodna dva dana - saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Za sada nije poznato da li je pištolj kojim su napadači pretili bio pravi ili lažni.

Poslovođa i dvojica radnika nisu povređeni, a između njih i razbojnika nije bilo fizičkog kontakta.

Budvanska policija odmah je blokirala uže i šire područje oko marketa i pokrenula pretragu terena. Na mestu pljačke obavljen je uviđaj, a o slučaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

U toku je intenzivna potraga za napadačima, kao i rad na njihovoj identifikaciji, lociranju i hapšenju.