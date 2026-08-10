Slušaj vest

Rožajac E. K. (41) kažnjen je jedinstvenom novčanom kaznom u iznosu od 2.000 evra jer je upravljao neregistrovanim vozilom bez važeće dozvole i pod dejstvom alkohola, te izazvao saobraćajnu nezgodu.

Tu je odluku, kako je "Vijestima" potvrdio predsednik Suda za prekršaje u Budvi Marko Đukanović, donela sutkinja odeljenja u Ulcinju Slađana Barjaktarević. E. K. je sinoć oko 20.30 časova privela ulcinjska policija, a upravljao je automobilom "škoda" na putu Ulcinj–Ada.

On se tereti da je izvršio četiri prekršaja, i to da je upravljao motornim vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,16 promila, što je potvrdio alkotest, za šta mu je izrečena novčana kazna od 1.400 evra.

Tereti se da je izvršio i prekršaj time što nije držao odstojanje od automobila koji se kretao u istom smeru, zbog čega je došlo do kontakta, a za šta je kažnjen kaznom od 100 evra.

Policija ga tereti i što je vozio vozilo bez registarskih oznaka, za šta je izrečena novčana kazna od 200 evra.

Na teret mu se stavlja i prekršaj jer je upravljao automobilom bez važeće vozačke dozvole, koja je istekla u decembru 2024. godine, za šta mu je izrečena novčana kazna od 300 evra.

Sutkinja Barjaktarević izrekla je jedinstvenu novčanu kaznu od 2.000 evra.