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U Budvi se sinoć desila oružana pljačka kao u filmovima. Trojica maskiranih muškaraca, uz pretnju pištoljem, odnela su iz jednog marketa oko 320.000 evra. Sve je trajalo nekoliko minuta, a pljačkaši su nakon toga pobegli u nepoznatom pravcu.

Sat nakon zatvaranja prodavnice, tri muškarca upala su u kancelariju marketa u centru Budve. Preteći oružjem, primorali su zaposlene da otvore sef i tako odneli više od tri stotine hiljada evra.

Balša Mitrović, vlasnik marketa, kaže da su naoružana lica sa magacinske strane pristupila objektu i savladali troje zaposlenih.

"I uz pretnju upotrebom oružja tražili da se otvori glavni sef iz kojeg je otuđeno nekoliko stotina hiljada evra. Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da niko od naših nije povređen", kazao je vlasnik.

Foto: RTCG printscreen

Mitrović je zadovoljan reakcijom policije zbog čega veruje da će počinioci biti pronađeni.

"Pošto je nedelja, neradni dan, u tom sefu je bio pazar od unapred dva dana, i iz toga razloga je došlo do te situacije. Postojimo već 25 godina, i bilo je četiri do pet ovakvih situacija, i sad iz ovog ugla mislim da je policija rešila svaki od tih slučajeva", kaže Mitrović.

Policija je reagovala brzo i izvršila uviđaj.

"Policijske mere i radnje ukazuju na sumnju da su tri za sada nepoznata muškarca, koja su bila maskirana, ušla u kancelariju objekta „Megamarketa“ u Budvi, u kojoj se nalazila ženska osoba zaposlena kao poslovođa ovog marketa, kao i dva muška lica zaposlena u ovom marketu a koja nisu angažovana na poslovima obezbeđenja marketa. Tri izvršioca su, uz pretnju pištoljem za koji će se utvrditi da li je pravi ili lažni, zahtevala poslovođe da im preda novac iz sefa, što je ona i uradila", naveli su iz Uprave policije u saopštenju.

Kako je saopšteno iz policije, preduzimaju se sve neophodne mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja, identifikovanja izvršilaca, njihovog lociranja i lišenja slobode.