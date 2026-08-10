Slušaj vest

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Plav identifikovali su lice koje je na gradskom trgu u Plavu tokom svadbenog veselja šenlučilo iz oružja, te su, nakon sprovedenih aktivnosti, po nalogu državnog tužioca, protiv istog podneli krivičnu prijavu.

Postupajući po operativnim saznanjima da je 9. avgusta 2026. godine, od strane više lica, došlo do upotrebe oružja, odnosno šenlučenja na javnom mjestu – gradskom trgu u Plavu, tokom svadbenog veselja, policijski službenici su preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti na identifikovanju lica koja su učestvovala u ovom događaju i utvrđivanju svih okolnosti.

Preduzetim operativnim aktivnostima policijski službenici Odeljenja bezbednosti Plav identifikovali su A.H. (31), državljanina Sjedinjenih Američkih Država, iz Njujorka, za kojeg je utvrđeno da je, kako se sumnja, ispaljivao hice u vazduh na gradskom trgu tokom pomenute proslave.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav i Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su preduzeli dalje preventivno-represivne aktivnosti iz svoje nadležnosti i po prethodno pribavljenoj naredbi suda, danas izvršili pretres kuće, pomoćnih prostorija i vozila koje koristi A.H., kojom prilikom su pronašli i oduzeli:

• gasni pištolj marke „Blow“ sa 16 komada pripadajuće municije;

• 20 komada pištoljske municije kalibra 9 mm.

Od A.H. je u službenim prostorijama prikupljeno obaveštenje, nakon čega je sa sadržajem obaveštenja upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, koji je naložio da se protiv njega podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. A.H. će, uz krivičnu prijavu, shodno Zakoniku o krivičnom postupku, biti sproveden nadležnom državnom tužiocu na dalju nadležnost.