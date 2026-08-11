Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Bar uhapsili su po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Ž.P. (25) sa Cetinja, kod koga je pronađena droga kokain.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su 8. avgusta, u večernjim časovima, u Buljarici izvršili pregled Ž.P. i vozila kojim je upravljao, kojom prilikom su pronašli više pakovanja kokaina, ukupne mase veće od 20 grama, za koji se sumnja da je bio namenjen daljoj uličnoj distribuciji", navodi se u saopštenju policije.

Ž.P. je doveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja.

"Nakon čega je o svemu upoznat nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se imenovani liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", kazali su iz policije.

Ne propustiteCrna GoraDRONOVI USNIMILI DIVLJANJE NA CRNOGORSKIM PUTEVIMA! Svakog sata jedan vozač lišen slobode, za 48 časova registrovano 1.320 prekršaja (VIDEO)
screenshot-up-crne-gore-2.jpg
Crna GoraROŽAJAC KAŽNJEN SA 2.000 EVRA: Vozio pijan, bez registracije i vozačke dozvole, te izazvao nezgodu
1744998111_policija-crna-gora-fotorina.jpg
Crna GoraVLASNIK MARKETA U BUDVI OTKRIO DETALJE FILMSKE PLJAČKE Evo kako su maskirani i naoružani lopovi odneli 320.000 evra: "Savladali su njih troje..."
Screenshot 2026-08-09 195507.png
Crna GoraKRENUO PREKO GRANICE SA 20 KILOGRAMA MARIHUANE! Policajci pronašli drogu u "mercedesu", vozač odmah uhapšen (FOTO)
IMG-20260807-WA0110_1.jpg