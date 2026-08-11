UHAPŠEN CETINJANIN: Policija ga zaustavila, u automobilu mu pronašli kokain
Službenici Odeljenja bezbednosti Bar uhapsili su po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Ž.P. (25) sa Cetinja, kod koga je pronađena droga kokain.
"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su 8. avgusta, u večernjim časovima, u Buljarici izvršili pregled Ž.P. i vozila kojim je upravljao, kojom prilikom su pronašli više pakovanja kokaina, ukupne mase veće od 20 grama, za koji se sumnja da je bio namenjen daljoj uličnoj distribuciji", navodi se u saopštenju policije.
Ž.P. je doveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja.
"Nakon čega je o svemu upoznat nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se imenovani liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", kazali su iz policije.