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Službenici Odeljenja bezbednosti Bar uhapsili su po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Ž.P. (25) sa Cetinja, kod koga je pronađena droga kokain.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su 8. avgusta, u večernjim časovima, u Buljarici izvršili pregled Ž.P. i vozila kojim je upravljao, kojom prilikom su pronašli više pakovanja kokaina, ukupne mase veće od 20 grama, za koji se sumnja da je bio namenjen daljoj uličnoj distribuciji", navodi se u saopštenju policije.

Ž.P. je doveden u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja.