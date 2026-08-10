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Komunalna policija do sada je napisala na desetine kazni zbog šetnje u kupaćem kostimu van plaže. Iako to pravilo važi već četiri godine, mnogi turisti za njega saznaju tek kada ih opomene Komunalna policija. Kazna iznosi 200 evra.

Šetališta na crnogorskom primorju tokom sezone liče na modnu reviju kupaćih kostima. Da je zabranjeno biti tako odeven van plaže, deo turista nije znao.

„Nisam znala za to pravilo, tako da ga i ne poštujem. Upravo nosim bikini van plaže“, kazala je jedna turistkinja.

Druga kaže da takođe nije znala za pravilo, ali da ne voli da nosi kupaći van plaže.

Foto: Printskrin Rtcg

„Postoji to pravilo? Nismo znali za njega, ali svakako obučemo nešto preko kupaćeg. U Crnoj Gori je veoma teško informisati se o pravilima“, navodi jedna od anketiranih turistkinja.

Da ne treba ići u kupaćem kostimu van plaže smatra još jedna sagovornica, iako, kako kaže, nije upoznata sa pravilima.

„Nisam imao pojma da je to zabranjeno, ali dobro je znati“, kazao je jedan turista.

Turista iz Australije navodi da su tamo pravila drugačija.

„U Australiji hodamo čak i bosi. Tamo možemo da uđemo u supermarket bez majice i bilo gde“, kazao je on.

Budvanski ugostitelj Krsto Niklanović smatra da je najveći problem to što turisti uopšte nisu upoznati sa pravilima. Rešenje vidi u boljem informisanju na graničnim prelazima, u turističkim organizacijama, hotelima i na drugim mestima.

„, ali jednostavno to je nemoguće. Ali, znate što je najvažnija informacija – da turisti budu informisani šta mogu, a šta ne mogu“, kazao je Niklanović.

Smatra da bi na kraju sezone trebalo analizirati situaciju i postaviti odgovarajuća obeležja.

Foto: Printskrin Rtcg

Dok se pravila ne približe turistima, komunalna policija nastavlja kontrole. Za sada su izrekli na desetine kazni od po 200 evra. Najviše problema s turistima u bikiniju, kažu, imaju ugostitelji u Starom gradu.

Mijo Đurašević iz Komunalne policije Budva kaže da se taj prekršaj često ponavlja.

„Taj prekršaj se često ponavlja, pogotovo u zoni Staroga grada. Ugostitelji koji drže lokale u zoni Staroga grada često prijavljuju te prekršaje, jer imaju problem sa gostima koji ulaze u njihove lokale bez odevnih predmeta i čak se svađaju sa ugostiteljima. Onda su oni prinuđeni da pozovu nas kako bismo reagovali i sankcionisali učinioce prekršaja“, kazao je Đurašević.

Niklanović kaže da je prošle godine imao neprijatnu situaciju sa gošćom koju je upozorio zbog načina na koji je bila odevena.

„Imao sam prošle godine jednu neprijatnu situaciju. Maltene, dama je skoro gola došla i upozorio sam ih. Kaže: ‘Pa ja ću da jedem.’ Znam da jedete, ali nije sve u parama, ipak treba da se pridržavate nekih pravila. I onda se toliko naljutila da me njen muž slikao, kako sam ja to nju upozorio, kako sam je uvredio“, ispričao je Niklanović.

A da ne bi bilo ljutnje, važno je podsetiti da na javnim mjestima ipak treba imati dozu osnovne kulture.