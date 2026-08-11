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Dok se većina turističkih mesta na crnogorskom primorju podredila modernom dobu, višespratnicama i bučnom noćnom životu, na obali poluostrva Luštica, u uvali Trašte, i dalje ljubomorno opstaje jedno drugačije mesto. Bigova, malo ribarsko naselje u oblasti Donjeg Grblja, uspela je da zadrži dušu starog Mediterana i postane utočište za sve one koji beže od gradske vreve i komercijalnog turizma.

Ovo autentično mesto, udaljeno tek oko petnaestak kilometara od Tivta i Kotora, decenijama važi za oazu mira. Ulaskom u Bigovu, pred očima se otvara prizor kao sa starih razglednica – kamene kuće poređane uz samu obalu, ribarske mreže koje se suše na suncu i barke koje lenjo plutaju na kristalno čistoj, tirkiznoj vodi.

Foto: RINA

Ovde kao da vreme stalo

- Ovde vreme kao da je stalo, i to je naša najveća prednost. Kod nas nema diskoteka, velikih tržnih centara ni buke. Bigovu ljudi biraju srcem – dolaze zbog tišine, mirisa mora i domaće ribe koju ujutru kupuju direktno sa naših barki, kaže za RINU jedan od meštana.

Foto: RINA

Bigova je kroz istoriju bila poznata kao sigurna luka. Zbog svog specifičnog položaja duboko uvučenog u uvalu, vekovima je služila kao zaklon pomorcima i ribarima tokom jakih bura i južnih vetrova. Ta tradicija pomorstva i ribolova živi i danas. Gotovo svaka porodica ovde ima svoju barku, a lokalne konobe prepoznatljive su širom primorja po autentičnim, starim receptima za pripremu brodeta, riblje čorbe i morskih plodova.

Jedinstvena priroda

Osim po miru i gastronomiji, Bigova je jedinstvena i po svojoj prirodi. Okružena je gustim mediteranskim rastinjem, lovorom i maslinjacima, što vazduh čini neverovatno čistim i lekovitim. Posebnu specifičnost uvale Trašte čini i lekovito morsko blato (peloid), koje se nalazi na samom kraju uvale i za koje meštani kažu da uspešno ublažava reumatske tegobe.

Foto: RINA

Iako skrivena, Bigova nije izolovana. Zbog blizine aerodroma Tivat i magistralnog puta koji spaja Budvu i Kotor, idealna je polazna tačka za obilazak Boke Kotorske. Ipak, ko god jednom oseti miris pržene ribe na starom pristaništu i dočeka zalazak sunca nad otvorenim morem u Bigovoj, retko kada poželi da je napusti.