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Uprava policije, u saradnji sa Državnim tužilaštvom, proverava više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u podgoričkom naselju Mareza, gde je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca.

"Službenici Uprave policije su, na osnovu prethodno preduzetih proaktivnih aktivnosti, locirali i identifikovali navedeni objekat – veću kuću na Marezi, u Podgorici, nakon čega su, u skladu sa zakonom izvršili ulazak u objekat. Tom prilikom u objektu je zatečeno više od 50 stranih državljana, a izvršeno je pretresanje i detaljno dokumentovanje zatečenog stanja, kao i pronađene opreme, uređaja i drugog materijala od značaja za dalji tok postupka", kazali su iz Uprave policije.

Angažovan i kamion

Kako navode, tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno je više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su, radi adekvatnog disclociranja, morali biti transportovani teretnim motornim vozilom.

"Pretresom je pronađena i veća količina novca, čije će poreklo i povezanost sa aktivnostima takođe biti predmet daljih provera", dodaju iz UP.

Foto: RINA

U okviru daljih aktivnosti Uprava policije proverava osnov boravka i rada ovih lica u Crnoj Gori, njihove aktivnosti, kretanje, kao i svrhu i način korišćenja pronađene sofisticirane digitalne opreme i uređaja, te eventualnu povezanost sa nezakonitim aktivnostima.

"Imajući u vidu složenost predmeta, direktor Uprave policije je formirao Operativni tim, sastavljen od više Grupa policijskih službenika specijalizovanih za sajber bezbjednost i visokotehnološki kriminalitet, finansijske istrage i pranje novca, međunarodnu operativnu saradnju kao i poslove iz oblasti stranaca i migracija, uz snažnu podršku Agencije za nacionalnu bezbednost, koji će, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, preduzimati dalje mere i radnje", ističe se.

Bez detalja iz policije

Uprava policije, uz punu i aktivnu koordinaciju sa nadležnim Državnim tužilaštvom, preduzima niz konkretnih izviđajnih, dokaznih i drugih hitnih mera i radnji u cilju potpunog utvrđivanja svih činjenica i okolnosti od značaja za ovaj predmet.

Iz policije poručuju da, imajući u vidu interes postupka i složenost kriminalističke obrade u ovom trenutku nisu u mogućnosti da saopšte više detalja, kako se ne bi ugrozio dalji tok izviđaja.

"Nakon sprovođenja planiranih policijsko-tužilačkih aktivnosti, a u meri u kojoj to bude dozvoljavalo vođenje postupka, organi za sprovođenje zakona će blagovremeno obavijestiti javnost o ishodu preduzetih aktivnosti i izvršenih provera", kazali su.

Iz UP zaključuju da nastavljaju intenzivne i kontinuirane aktivnosti usmerene na otkrivanje i detekciju bezbednosnih rizika i visokorizičnih pretnji, u cilju neutralisanja njihovog delovanja na teritoriji Crne Gore.