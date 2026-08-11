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Policija Herceg Novog uhapsila je dvojicu 17-godišnjih državljana Nemačke, osumnjičenih da su u Igalu oštetili dva parkirana automobila u vlasništvu državljana Srbije. Jedan od osumnjičenih je, kako je saopšteno, u vreme incidenta bio pod dejstvom alkohola.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, nakon sprovedenih mera i radnji i u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, a po nalogu državnog tužioca, lišili su slobode dva maloletna lica, državljana Savezne Republike Nemačke, starosti 17 godina, iz Minhena, zbog sumnje da su izvršili krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari", piše u saopštenju.

Iz Uprave policije saopšteno je da se sumnja da su maloletnici 7. avgusta, oko 2.30 časova, u Ulici Sava Ilića u Igalu, oštetili dva parkirana automobila, marke "BMW" i "alfa", u vlasništvu državljana Srbije. Kako navode, oni su podesnim sredstvom oštetili prednja vetrobranska stakla na vozilima.

Prema informacijama, jedan od osumnjičenih maloletnika se u vreme izvršenja ovog krivičnog dela nalazio u alkoholisanom stanju.