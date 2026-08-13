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Službenici Odeljenja bezbednosti Tivat su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapsili dva službenika Komunalne policije Opštine Tivat, S.B. (53) i P.G. (43), zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, na štetu državljanina Ujedinjenog Kraljevstva i Opštine Tivat. Oni su, kako se sumnja, britanskom državljaninu napisali prijavu na nevažećem nalogu i naplatili mu kaznu od 60 evra, a novac zadržali.

Sumnja se da su S.B. i P.G. krivično delo izvršili na način što su, kao zaposleni na poslovima komunalnih policajaca u Službi komunalne policije Opštine Tivat, 6. avgusta 2026. godine, na prostoru za skretanje ka parkingu Aerodroma Tivat, kontrolisali državljanina Ujedinjenog Kraljevstva, koji je upravljao putničkim motornim vozilom..

"Tom prilikom su, kako se sumnja, na nevažećem prekršajnom nalogu ispunili podatke za prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se odnosi na zabranu zadržavanja i parkiranja, te od oštećenog naplatili novčanu kaznu u iznosu od 60 evra, koju su, kako se sumnja, zadržali i na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist", kazali su iz policije.

Državljanin Britanije je to prijavio ambasadi.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Tivat zaprimili su 11. avgusta 2026. godine prijavu od strane Komunalne policije Opštine Tivat, koja je, posredstvom Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, primila predstavku oštećenog državljanina Ujedinjenog Kraljevstva u vezi sa postupanjem prijavljenih komunalnih policajaca", navodi se u saopštenju.

Uz predstavku je dostavljen i, kako je utvrđeno, nevažeći prekršajni nalog za nepropisno zadržavanje i parkiranje, na osnovu kojeg je oštećenom naplaćen iznos od 60 evra.