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Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom, gde gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Bijela i Baošići trenutno su bez napajanja električnom energijom i vodom, a na terenu su dve ekipe vatrogasaca.

Prema informacijama dopisnika RTCG, zbog opasnosti po stambene objekte u toku je evakuacija stanovništva. Policija pomaže meštanima da se evakuišu, potvrđeno je iz Službe zaštite i spašavanja.

Veliki požar izbio je na brdu iznad Dečijeg doma, na području Žagera, potvrđeno je Portalu RTCG iz mesne zajednice. Vatru dodatno razbuktava vetar, dok nepristupačan teren otežava intervenciju ekipa koje su upućene na lice mesta.

1/7 Vidi galeriju Požar kod Herceg Novog Foto: RINA

Komandira Službe zaštite i spašavanja, Zlatko Ćirović, kazao je da je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 kuća. Naglasio je da su na terenu sve raspoložive ekipe, pomoć pružaju avioni MUP-a, kao i dobrovoljci iz Perasta i Luštice, te služba iz Kotora.

Bijela i Baošići trenutno su bez napajanja električnom energijom zbog požara koji se širi nepristupačnim terenom na tom području. Vatra zahvata nisko rastinje, a gašenje dodatno otežava jaka bura.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da su na licu mesta angažovana su sva raspoloživa vozila i ljudstvo Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi, koja preduzima aktivnosti na lokalizaciji i gašenju požara.

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"Na mesto požara upućena su dva aviona Ministarstva unutrašnjih poslova - Direktorata za zaštitu i spašavanje, Air Tractor AT-802 i Antonov AN-32P radi pružanja vazdušne podrške u gašenju požara", piše u saopštenju.

Direktorat za zaštitu i spašavanje, putem Operativno-komunikacionog centra 112, uputio je poziv službama zaštite i spašavanja Kotor i Tivat, kao i, kako se navodi, dobrovoljnim vatrogasnim društvima Perast, Bijela i Tivat, radi dodatnog angažovanja snaga i sredstava.

Prema informacijama, Uprava policije angažovana je na obezbeđivanju nesmetanog prolaza za vatrogasna vozila, kao i na drugim poslovima pružanja asistencije, sa ciljem omogućavanja što efikasnijeg i hitnijeg odgovora na nastalu situaciju.

"Direktorat za zaštitu i spašavanje, putem Operativno-komunikacionog centra 112, kontinuirano prati situaciju na terenu i koordinira angažovanje raspoloživih snaga i sredstava", zaključili su u saopštenju.