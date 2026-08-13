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Veće Vrhovnog suda Crne Gore prihvatilo je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, od 7. avgusta, za produženje pritvora stranim državljanima C. B. M., D. J. F., M. D. T. i A. T. L., koji su osumnjičeni da su, 21. maja ove godine, u Kotoru, izvršili krivično delo razbojnička krađa.

Kako su kazali iz suda, po ovom rešenju, pritvor može trajati najduže do 21. novembra ove godine.

"Prema naredbi o sprovođenju istrage Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, okrivljeni su osnovano sumnjivi da su 21. maja ove godine, u mestu Kavač, opština Kotor, izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret. A. T. L. je prethodno dogovorio navodnu kupoprodaju dva bitkoina za 100.000 evra, nakon čega je oštećenog M. M. i svedoka M. Đ. pozvao u sobu hotela „Bayview Hills“ i od oštećenog zatražio da mu pokaže dogovoreni novac. Nakon što je oštećeni pokazao novac, u sobu su ušli D. J. F. i M. D. T., zaključali vrata i gurnuli oštećenog i svedoka prema terasi, dok je A. T. L. novac stavio u zelenu kesu i sa njima napustio hotelsku sobu.

Oštećeni je potom preko terase izašao iz hotelskog kompleksa i pokušao da spreči bekstvo okrivljenih, skočivši na haubu vozila „Audi A6“, kojim je upravljao C. B. M. Nakon što je pao sa vozila i ponovo pokušao da ih zaustavi, D. J. F. i M. D. T. su ga, prema osnovanoj sumnji, fizički napali, zadajući mu više udaraca pesnicama u predelu glave i tela, oborili ga na asfalt i nastavili da ga udaraju dok je ležao. Okrivljeni su se potom udaljili u pravcu Jaza, gde su ostavili vozilo i nastavili kretanje sa dva taksi vozila. Policija ih je zaustavila na teritoriji opštine Ulcinj, gde je kod njih pronađen i oduzet novac", navode iz Vrhovnog suda.

Okrivljenima je pritvor produžen zbog opasnosti od bekstva.

"Sud je cenio težinu krivičnog dela i visinu kazne koja im može biti izrečena, kao i činjenicu da su strani državljani koji u Crnoj Gori nemaju prebivalište, porodične, poslovne, imovinske ili druge trajnije veze. C. B. M., D. J. F. i M. D. T. su državljani Sjedinjenih Američkih Država, dok je A. T. L. državljanin Velike Britanije, sa prebivalištem u Španiji i Velikoj Britaniji", objašnjavaju.

Iz suda podvlače da su posebno cenili i njihovo ponašanje nakon događaja, da su se zajedno udaljili iz Kavača, ostavili vozilo kojim su se prethodno kretali i nastavili put drugim prevoznim sredstvima, nakon čega ih je policija zaustavila na teritoriji opštine Ulcinj.

"Prema oceni Vrhovnog suda, te okolnosti, zajedno sa činjenicom da se radi o stranim državljanima bez trajnijih veza sa Crnom Gorom, pojačavaju bojazan da bi, ukoliko bi se našli na slobodi, mogli napustiti Crnu Goru i postati nedostupni pravosudnim organima", ističu iz te institucije.