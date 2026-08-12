Slušaj vest

Službenici policije u Kotoru uhapsili su pet osoba koje su kažnjene sa skoro šest hiljada eura, kazali su iz Uprave poliicje.

Policija je u objavi na mreži X navela da je M.P.H. iz Nemačke uhapšena jer je izazvala saobraćajnu nezgodu u kojoj je ostvarila kontakt sa vozilom Hitne medicinske pomoći.

Kako se dodaje, A.M. iz Bosne i Hercegovine, L.N. iz Kotora i S.P. iz Nikšića uhapšeni su jer su odbili testiranje na psihoaktivne supstance.

Iz policije su rekli da je N.G. iz Srbije uhapšen jer se nije zaustavio na znak „stop“.

„Ukupno su kažnjeni sa blizu šest hiljada eura“, kaže se u objavi policije.