Policija u Kotoru uhapsila je pet osoba, koje su kažnjene sa skoro šest hiljada eura zbog različitih prekršaja.
Crna Gora
HAOS U KOTORU, POLICIJA POHAPSILA PETORO: Nemica se zakucala u HITNU POMOĆ, ostali odbili test na drogu – pljuštale paprene kazne od 6.000 EVRA
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Službenici policije u Kotoru uhapsili su pet osoba koje su kažnjene sa skoro šest hiljada eura, kazali su iz Uprave poliicje.
Policija je u objavi na mreži X navela da je M.P.H. iz Nemačke uhapšena jer je izazvala saobraćajnu nezgodu u kojoj je ostvarila kontakt sa vozilom Hitne medicinske pomoći.
Kako se dodaje, A.M. iz Bosne i Hercegovine, L.N. iz Kotora i S.P. iz Nikšića uhapšeni su jer su odbili testiranje na psihoaktivne supstance.
Iz policije su rekli da je N.G. iz Srbije uhapšen jer se nije zaustavio na znak „stop“.
„Ukupno su kažnjeni sa blizu šest hiljada eura“, kaže se u objavi policije.
Kurir/rtcg
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