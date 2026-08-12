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Veliki požar, koji izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom i doveo do toga da Bijela, Baošići, Đenovići i još nekoliko naselja u Crnoj Gori nemaju struje i vode, i dalje bukti, a Milena J. iz Srbije, koja trenutno boravi kod Baošića, kaže da sa strepnjom gledaju u brda.

"Struja je došla nešto posle 19.30 časova, čuli smo da su uspeli daspreče širenje vatre prema kućama, ali i dalje strahujemo", kaže Milena.

Ona kaže da sada kako pada veče, dim nije toliko vidljiv, ali zato jesu plamenovi koji gutaju nisko rastinje.

"Dim ne vidimo, ali se on i te kako oseća, jedva se diše. Sa neba pada kiša pepela. Bukvalno smo zasuti pepelom. Sreća pa deluje da se vetar primirio, nadam se da će vatrogasci uspeti što pre da ugase taj požar", kaže zabrinuta Srpkinja koja u Crnoj Gori letuje sa malom decom.

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Foto: Prinskrin

Podsetimo, požar većih razmera izbio je danas poslepodne, oko 15.40 sati, iznad Bijele u Herceg Novom. Vatra se brzo širi zbog jakog vetra koji duva na tom području.

Kako je saopšteno iz MUP-a, na licu mesta angažovana su sva raspoloživa vozila i ljudstvo Službe zaštite i spasavanja Herceg Novi, koja preduzima aktivnosti na lokalizaciji i gašenju požara.

- Na mesto požara upućena su dva aviona Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spasavanje, Air Tractor AT-802 i Antonov AN-32P, radi pružanja vazdušne podrške u gašenju požara. Direktorat za zaštitu i spasavanje, putem Operativno-komunikacionog centra 112, uputio je poziv službama zaštite i spasavanja Kotor i Tivat, kao i dobrovoljnim vatrogasnim društvima Perast, Bijela i Tivat, radi dodatnog angažovanja snaga i sredstava – saopšteno je.

Kurir.rs/Telegraf/Blic

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