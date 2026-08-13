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Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a jutros je nešto bolja situacija, kazao je za RTCG Zlatko Ćirović, komandir hercegnovske Službe zaštite i spašavanja.

Navodi se da vatru gase avion MUP i helikopter.

Iznad Žagera od juče gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju.

Požar se proširio područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi.

Iz Službe zaštite i spašavanja Herceg Novog potvrđeno je da su, zbog opasnosti po stambene objekte, neki od stanovnika preventivno evakuisani, dok policija pomaže meštanima.

Komandir službe Ćirović kazao je za RTCG da je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 kuća, ali da su zasad bezbedne.

- Situacija je sinoć bila veoma kritična. Bilo je ugroženo na desetine kuća. Linija požara je zaista velika, nekoliko kilometara. Proteže se od Bijele prema Baošićima. Gusto naseljeno područje. Bilo je izazovno, trebalo je te kuće odbraniti i to nam je uspelo - kazao je Ćirović.

On je naveo da su u borbi sa požarom pomagali vatrogasci iz Nikšića, Cetinja, Kotora, Tivta, dobrovoljna vatrogasna društva i kolege iz Luštice.

Juče su gasili vatru i vatrogasci iz Trebinja.

- Očekujem da će tokom dana biti ugašen požar - rekao je Ćirović.