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Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom, gde je gorelo nisko rastinje, a jak vetar dodatno je razbuktavao vatru i otežavao gašenje. Požar se širio područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi.

Kakva je situacija ovog jutra, za emisiju "Redakcija", otkrio je Sabrija Vulić - glavni i odgovorni urednik RTV Budva.

- Prema informacijama koje smo jutros dobili, situacija na velikom požarištu iznad Bijele i Bašića kod Herceg Novog dosta je stabilnija. Nadležni, međutim, upozoravaju da se stanje može promeniti zbog vetra, koji je trenutno slabiji nego sinoć. Veliki požar izbio je juče oko 15.40 na nepristupačnom terenu iznad Žagara u Herceg Novom, gde je gorelo nisko rastinje. Jak vetar dodatno je razbuktavao vatru i otežavao gašenje. Požar se širio terenom kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi u Bijelim Bašićima, zbog čega su meštani ostali bez električne energije i vode - rekao je Vulić.

Sabrija Vulić - glavni i odgovorni urednik RTV Budva Foto: Kurir Televizija

Sve raspoložive snage na terenu

Brojne vatrogasne ekipe su se, kako je naveo, uz pomoć drugih službi i dobrovoljaca, tokom noći borile sa požarom, a jutros su stigle ohrabrujuće informacije sa terena.

- Na terenu su brzo intervenisale vatrogasne jedinice, a u pomoć kolegama iz Herceg Novog stigle su ekipe iz Budve, Cetinja, Kotora, Tivta, Nikšića i Trebinja. U gašenju su učestvovali i dobrovoljci, lovci i komunalne službe, koji su celu noć proveli na terenu. Prema informacijama iz Vatrogasne službe Budve, njihova ekipa se jutros vraća sa požarišta, što ukazuje da je situacija znatno bolja - kaže on.

Požar je u jednom trenutku ugrozio oko 50 kuća, ali su svi objekti odbranjeni, dok je meštanima preventivno obezbeđen smeštaj i hrana.

- Komandir Službe zaštite i spasavanja Zlatko Ćirović rekao je sinoć da je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 kuća, ali da su svi objekti za sada bezbedni. Stanovnicima je preventivno obezbeđen smeštaj u hotelima u Herceg Novom, kao i hrana. Kompletan potez od Bijele prema Bašićima i dalje je rizičan, ali je najvažnije da je imovina sačuvana i da nema većih posledica požara. Za gašenje je bilo dovoljno vode, a korišćene su cisterne gradskih preduzeća, kao i obližnji hidranti - naveo je urednik.

Foto: RINA

- Prema rečima Miodraga Bešovića iz Direktorata za zaštitu i spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, životi stanovnika nisu bili ugroženi. Meštani pojedinih kuća preventivno su evakuisani, a svi ugroženi objekti su odbranjeni. U gašenju su juče učestvovala i tri vazduhoplova koja su izbacila ukupno 128 tona vode, dok su jutros angažovani helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Crne Gore. Najveći problem predstavlja nepristupačan teren, dok je jak vetar dodatno ubrzavao širenje vatre - istakao je.

Pored velikog požara kod Herceg Novog, vatrogasne ekipe intervenišu i na nekoliko drugih lokacija širom Crne Gore, dok nadležni upozoravaju na pojačan oprez tokom letnje sezone.

- Osim požara kod Herceg Novog, u Crnoj Gori je aktivno još nekoliko manjih požara. Ekipe su na terenu u Panikovićima kod Nikšića i u delu Mrkojevića kod Bara, dok je aktivan i požar na planini Lisinja. Požar u Doljanima u Podgorici je ugašen zajedničkim angažovanjem Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada i helikoptera Vojske Crne Gore. Nadležni apeluju na meštane i turiste da tokom letnje sezone budu posebno oprezni i odgovorni kako bi se sprečilo izbijanje novih požara - za Kurir televiziju, upozorio je Vulić.

03:42 VATRA PRETILA KUĆAMA, 50 OBJEKATA BILO UGROŽENO! Borba trajala cele noći, meštani evakuisani u hotele, bez struje i vode - Oglasio se urednik RTV Budva Izvor: Kurir televizija

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