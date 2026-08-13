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Uprkos tvrdnjama čelnika MUP-a da je požar koji je juče izbio iznad Bijele i Baošića u opštini Herceg Novi "pod kontrolom", vatra se u poslednjih sat vremena opet rasplamsala.

Nošena jugozapadnim verom vatra je zahvatila i prostor brda Klin iznad Bijele koji je obrastao gustom hrastovom šumom.

Portal RTHN piše da vatra ponovo ugrožava kuće u naselju Todorovići preko puta Panorame u Bijeloj.

Ekipa portala RTHN javlja da je situacija veoma složena jer vetar konstantno menja smer što dodatno rasplamsava vatru.

Zamenik komandira hercegnovske Službe zaštite i spašavanja, Jovica Misinezović saopštio je da situacija nije dobra i da su na područje naselja Todorovići gde se razbuktao požar, poslate tri ekipe vatrogasaca.

"Angažovane su sve ekipe koje su sinoć bile sa nama na terenu a pridružila se danas i Služba zaštite i spašavanja Bar. Trenutno su sve snage usmerene prema naselju Todorovići, iznad Panorame. Ima ugroženih kuća. Ekipe su tamo na terenu, odbranićemo kuće i očekujemo svaki trenutak helikopter da sleti", kazao je Misinezović.