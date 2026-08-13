Slušaj vest

Uprkos tvrdnjama čelnika MUP-a da je požar koji je juče izbio iznad Bijele i Baošića u opštini Herceg Novi "pod kontrolom", vatra se u poslednjih sat vremena opet rasplamsala.

Nošena jugozapadnim verom vatra je zahvatila i prostor brda Klin iznad Bijele koji je obrastao gustom hrastovom šumom.

Portal RTHN piše da vatra ponovo ugrožava kuće u naselju Todorovići preko puta Panorame u Bijeloj.

Ekipa portala RTHN javlja da je situacija veoma složena jer vetar konstantno menja smer što dodatno rasplamsava vatru.

Zamenik komandira hercegnovske Službe zaštite i spašavanja, Jovica Misinezović saopštio je da situacija nije dobra i da su na područje naselja Todorovići gde se razbuktao požar, poslate tri ekipe vatrogasaca.

"Angažovane su sve ekipe koje su sinoć bile sa nama na terenu a pridružila se danas i Služba zaštite i spašavanja Bar. Trenutno su sve snage usmerene prema naselju Todorovići, iznad Panorame. Ima ugroženih kuća. Ekipe su tamo na terenu, odbranićemo kuće i očekujemo svaki trenutak helikopter da sleti", kazao je Misinezović.

(Kurir.rs/Vijesti)

Ne propustiteCrna GoraVATRA PRETILA KUĆAMA, 50 OBJEKATA BILO UGROŽENO! Borba trajala cele noći, meštani evakuisani u hotele, bez struje i vode - Oglasio se urednik RTV Budva
pozar4.png
Hrvatska"SPUŠTAJTE SE NA CESTU!" Vatrogasci objavili snimak iz srca požara na Braču, buktinja stigla do puta, pogledajte dramatične prizore sa ostrva (VIDEO)
brac.png
Bosna i HercegovinaDRAMATIČNE SCENE KOD KONJICA, POŽAR I DALJE AKTIVAN! Vetar i vrućine raspiruju vatrenu stihiju, helikopter OS BiH od ranog jutra u akciji gašenja (VIDEO)
Screenshot 2026-08-13 094605.png
Bosna i HercegovinaSITUACIJA SA POŽAROM KOD NEVESINJA BOLJA, IDE ZAHTEV ZA DEJSTVO HELIKOPTERA Načelnik opštine: Vatra između kuća, vatrogasci bili u neposrednoj opasnosti (VIDEO)
Screenshot 2026-08-13 092852.png