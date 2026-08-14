POSEKLI VIŠE OD 41 KUBIKA DRVETA: Trojica iz Berana osumnjičena za šumsku krađu na planini Cmiljevica
Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminaliteta Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Berane podneli su krivičnu prijavu protiv tri osobe iz Berana, L.V. (19), M.B. (31) i V.D. (35), zbog sumnje da su počinili krivično delo šumska krađa.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, akcija je sprovedena u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Beranama i po nalogu nadležnog državnog tužioca.
„Sumnja se da su navedena lica ovo krivično delo izvršila na način što su tokom maja 2026. godine, na planini Cmiljevica, lokalitet Pevoj – Mokri Do, bespravno posekla drvne sortimente ukupne zapremine 41,106 m³. Navedene drvne sortimente pronašli su službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Berane prilikom kontrole izvršene 10. maja 2026. godine“, navodi se u saopštenju.
Uprava policije će, kako su kazali, i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih i ciljanih aktivnosti usmerenih na otkrivanje i procesuiranje nezakonitih aktivnosti u oblasti šumarstva, u cilju snažnog odgovora na sve oblike ekološkog kriminala.
Kurir.rs/RTCG