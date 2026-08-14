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Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminaliteta Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Berane podneli su krivičnu prijavu protiv tri osobe iz Berana, L.V. (19), M.B. (31) i V.D. (35), zbog sumnje da su počinili krivično delo šumska krađa.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, akcija je sprovedena u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Beranama i po nalogu nadležnog državnog tužioca.

„Sumnja se da su navedena lica ovo krivično delo izvršila na način što su tokom maja 2026. godine, na planini Cmiljevica, lokalitet Pevoj – Mokri Do, bespravno posekla drvne sortimente ukupne zapremine 41,106 m³. Navedene drvne sortimente pronašli su službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Berane prilikom kontrole izvršene 10. maja 2026. godine“, navodi se u saopštenju.