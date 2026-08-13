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Požar koji se tokom dana proširio na lokalitetu Gač, u mestu Vladimir na teritoriji opštine Ulcinj, ugrožava pojedine objekte i maslinjake.

Jak vetar otežava gašenje požara i doprinosi brzom širenju vatre.

Na terenu su pripadnici Službe zaštite i spašavanja Opštine Ulcinj, sa raspoloživim vozilima i opremom, dok su vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova preusmereni ka ovom lokalitetu kako bi požar što pre bio stavljen pod kontrolu, navodi stranica "Podgorički vremeplov".

Očekuje se i dolazak pripadnika Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Podgorice, koji će pomoći kolegama na požarištu.

Nadležne službe prate situaciju na terenu i koordiniraju angažovanje raspoloživih vazduhoplova u skladu sa potrebama.

Situaciju dodatno otežava jak vetar, koji može doprineti daljem širenju požara.

Gori i u Herceg Novom

Podsetimo, borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom ponovo je intenzivirana, iako je situacija jutros bila nešto bolja, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović.

Požar gase avion MUP-a i helikopter, dok jak vetar dodatno raspiruje vatru i otežava intervenciju. Iznad Žagera od juče gori nisko rastinje, a požar se proširio i područjem kojim prolazi dalekovod. Vatra se približila kućama i crkvi, zbog čega su pojedini stanovnici preventivno evakuisani. Policija pomaže meštanima, potvrđeno je iz Službe zaštite i spasavanja.