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Požar koji je u sredu izbio na području Herceg Novog tokom večeri je stavljen pod kontrolu, ali je na terenu i dalje potrebno angažovanje i vatrogasci će dežurati tokom noći, saopšteno je danas iz Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović kazao je da su ekipe raspoređena na kritičnim tačkama gde će dežurati i intervenisati i tokom noći, prenosi RTCG.

"Situacija je takva da je pred nama još jedna burna noć. Tokom jutra situacija je bila bolja, ali oko 13 časova pojačao se zapadni vetar i požar se proširio, tako da je pred nama burna noć, ekipe su raspoređene na sve kritične pozicije i baziramo se da sačuvamo objekte i ljudske živote", kazao je Ćirović.

Foto: RINA

Ekipe su raspoređene od Baošića prema Bijelom, gde se nalaze stambeni objekti, sa gustom vegetacijom oko njih.

"Požar se proširio i prema Kamenarima i tamo imamo na našu nesreću gusto naseljen prostor. Trudimo se da to sačuvamo, a vremenski uslovi nam diktiraju kako ćemo gasiti. Vetar nam značajno otežava rad", naglasio je Ćirović.

On je dodao da je zatražena pomoć od Hrvatske, preko Mehanizma civilne zaštite, ali da situacija u regionu sa požarima nije dobra i da zbog toga iz hrvatske nije stigla tražena pomoć, već se crnogorski vatrogasci oslanjaju na sopstvene snage.