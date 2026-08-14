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Požar na brdu iznad Baošića ponovo se razbuktao, a situacija iz časa u čas deluje sve dramatičnija.

Pepeo pada po ljudima koji se nalaze u blizini magistrale, dim se spušta prema naselju, a građani sa strepnjom gledaju u vatru koja deluje da ide sve bliže kućama.

Kako javljaju naši turistti koji letuju na ovom području, vazduh je toliko ispunjen dimom da se teško diše. Mnogi su zbog gustog dima mokrim peškirima prekrili nos i usta, dok se sa magistrale vidi veliki požar koji se širi po brdu iznad Baošića.

Situacija je posebno zabrinjavajuća zbog toga što je vatra juče stigla nadomak naselja.

"Neprijatno je jako. Vrelina je stravična i dim nenormalno guši... Mislili smo danas da je gotovo, da ne može da se ponovo ono od sinoć, ali kako je vetar stao, opet smo ugledali plamen na brdu, a vetar sada opet kreće da duva", rekla je Jovana.

Ističe da u ovom trenutku još ne pomišlja o evakuaciji, ali da je nakon svega što se izdogađalo u sredu uveče, popakovala stvari i spremna je da sa porodicom svakog trenutka napusti područje ako za to bude bilo potrebe.

"Vidim da vatrogasci neprekidno rade, stalno se čuju sirene, vozila stalno idu... To me malo umiruje, ali verujte mi, strah je prisutan jer si svestan da to u sekundi može da se otrgne kontroli, pogotovo ako se opet razduva bura kao juče", kaže ova Beograđanka.

Veliki požar izbio je 12. avgusta na nepristupačnom terenu iznad Žagera, između Bijele i Baošića, a jak vetar dodatno je ubrzavao njegovo širenje. Vatra se potom približila kućama i crkvi, dok su Bijela i Baošići u jednom trenutku ostali bez struje i vode.

U gašenje su bili uključeni i avioni.