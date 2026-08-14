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Veliki požari ponovo besne Crnom Gorom. Vatra se brzo širi kod Ulcinja i Herceg Novog, ugrožava objekte i maslinjake, a situaciju dodatno otežava jak vetar.

Požar koji se juče tokom dana proširio na lokalitetu Gač, u mestu Vladimir na teritoriji opštine Ulcinj, ugrožava pojedine objekte i maslinjake.

Jak vetar otežava gašenje požara i doprinosi brzom širenju vatre.

Na terenu su noćas bili pripadnici Službe zaštite i spašavanja Opštine Ulcinj, sa raspoloživim vozilima i opremom, dok su vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova preusmereni ka ovom lokalitetu kako bi požar što pre bio stavljen pod kontrolu, navodi stranica "Podgorički vremeplov".

Nadležne službe prate situaciju na terenu i koordiniraju angažovanje raspoloživih vazduhoplova u skladu sa potrebama.

Situaciju dodatno otežava jak vetar, koji može doprineti daljem širenju požara.

Gori i u Herceg Novom

Podsetimo, borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom ponovo je intenzivirana, iako je situacija juče ujutru bila nešto bolja, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović.