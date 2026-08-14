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"Što se grbo rodi, vreme ne ispravi" - rečima Valtazara Bogišića sudija Osnovnog suda u Podgorici završio je obrazloženje presude kojom je danas ponovo oslobodio svih optužbi osam osoba za prokopavanje tunela do depoa Višeg suda, ocenivši da tužilaštvo nije dokazalo njihove navodne uloge u tom krivičnom delu.

Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj.

Presudom su Veljko Marković, Milan Marković, Jovanović, Erić, Mirotić, Baćović i Milačić oslobođeni optužbi za kriminalno udruživanje i tešku krađu, dok je Baćović oslobođena i optužbe za falsifikovanje isprave. Vuljaj je oslobođen optužbe za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Sudija je, obrazlažući odluku, rekao da ostaje pri razlozima koje je naveo i u prethodnoj oslobađajućoj presudi, ali da je, postupajući po nalogu Višeg suda u Bijelom Polju, dodatno obrazložio određene delove odluke.

Posebno je kritikovao odluku drugostepenog suda kojom je prethodna presuda ukinuta, navodeći da u njoj nije jasno navedeno zbog čega se prvostepena odluka ukida.

Prema njegovim rečima, Zakonik o krivičnom postupku predviđa ukidanje prvostepene presude zbog bitne povrede odredaba postupka ili pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, dok se u odluci Višeg suda navodi da je prvostepena presuda bila "preuranjena".

"Termin preuranjenosti u pozitivnom, odnosno važećem krivičnom pravu Crne Gore ne postoji", rekao je sudija, navodeći da se takav termin može koristiti u parničnom, ali ne i u krivičnom postupku.

Sudija je ukazao i na više, kako je naveo, grešaka u odluci Višeg suda - između ostalog, pogrešno prezime optuženog Predraga Mirotića, navođenje predmeta Osnovnog suda u Beranama umesto predmeta Osnovnog suda u Podgorici, kao i korišćenje termina "izreka presude" u odluci koja je, kako je rekao, rešenje.

Govoreći o Katarini Baćović, sudija je naveo da sama činjenica da nije poznavala pojedinosti događaja i navodni kriminalni plan ne može biti osnov za njenu krivičnu odgovornost.

Za krivična dela koja su joj stavljena na teret potreban je umišljaj, odnosno svest o delu i volja za njegovo izvršenje, a sud je zaključio da nema dokaza koji bi potvrdili da je Baćović bila svesna kriminalnog plana.

Sudija je podsetio i na načelo pretpostavke nevinosti, ističući da optužena nije dužna da dokazuje svoju nevinost, već da tužilaštvo mora da dokaže njenu krivicu.

"Osuda se ne može zasnivati na pretpostavkama"

Kada je reč o Nikoli Milačiću, sud je ocenio da u spisima nema nijedne činjenice koja direktno dokazuje njegovo učešće u događajima.

Sud je posebno ukazao da se Milačić prema optužnici ne tereti kao organizator kriminalnog udruživanja, već je kao organizator navedeno nepoznato lice.

Odbrana Baćović, prema kojoj ju je Milačić angažovao da iznajmi stan u Njegoševoj ulici, sama po sebi, kako je naveo sud, ne može biti dovoljan dokaz da je on organizovao kopanje tunela.

"Donošenje osuđujućih odluka ne može biti zasnovano na pretpostavkama i životnom zaključivanju bez konkretnih dokaza", rekao je sudija.

Kada je reč o Predragu Mirotiću, drugostepeni sud je ukazivao na snimke na kojima se vidi crno vozilo koje usmerava kombi, dok je Mirotić u tom periodu koristio crni "reno klio".

Međutim, sud je ocenio da se na snimcima ne vide registarske oznake, niti se može utvrditi ko je vozio automobil i da li je u njemu bilo još osoba.

Veštačenjem digitalnih dokaza i kompjuterskom forenzikom utvrđeno je da se zbog lošeg kvaliteta snimaka to ne može pouzdano utvrditi.

"To što je vozilo sa snimaka crno predstavlja pretpostavku ili mogućnost da se radi o tom vozilu", rekao je sudija, dodajući da je ostala mogućnost da je reč o drugom crnom vozilu.

Mirotićev DNK pronađen je na čepu dušeka za naduvavanje koji je pronađen u smeću u Botunu. Sud je, međutim, ocenio da taj dokaz nema odlučujuću težinu, između ostalog zato što se ta radnja Mirotiću ne stavlja na teret optužnicom.

Osim toga, tunel je, prema optužnici, završen 11. septembra 2023. godine, dok je trag izuzet 25. ili 27. septembra. Veštak za DNK navela je da se trag mogao zadržati najviše 15 do 20 dana, što, prema oceni suda, ostavlja nepreciznost u pogledu vremena nastanka traga.

Sporno i novo DNK veštačenje

Sud je posebno obrazložio i zbog čega nije prihvatio novo DNK veštačenje koje se odnosilo na Milana Markovića.

Tužilac je 28. jula ove godine naredio pribavljanje tog dokaza, ali je sud ocenio da je to urađeno u fazi glavnog pretresa, kada tužilac više nije organ koji vodi postupak, već stranka u postupku.

Prema oceni suda, tužilac je u toj fazi trebalo da predloži sudu da donese naredbu za veštačenje.

Osim toga, veštačenje je urađeno bez fizički izuzetog nespornog DNK uzorka Milana Markovića, već na osnovu policijskih podataka Interpola.

Sud je ukazao da su ti podaci bili poznati tužilaštvu i Forenzičkom centru još u septembru 2023. godine, ali da tada nisu bili predmet veštačenja.

Čak i kada bi se, kako je naveo sud, taj dokaz smatrao zakonitim i pouzdanim, samo prisustvo DNK traga na određenom mestu ne dokazuje da je osoba izvršila konkretne radnje koje joj se optužnicom stavljaju na teret.

"Aktivna" lica na snimcima nisu identifikovana

Sud je odbacio i zaključak da se na snimcima vide Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović i Vladimir Erić.

Sudija je rekao da identitet tih osoba nije utvrđen, a da i sama optužnica govori o NN licima.

"Nije moguće da sud aktivizam nekih NN lica proglasi krivičnim delom, jer kretanje i šetanje kroz grad nije krivično delo", naveo je sudija.

Posebno je ukazao da je za Vladimira Erića utvrđeno da je 8. septembra 2023. bio u policijskoj stanici u Loznici, dok se prema optužnici upravo tog dana dogodio ulazak u depo Višeg suda.

Za Vuljaja nema dokaza o krivičnom delu

Marijan Vuljaj bio je optužen za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, odnosno da je pomagao Katarini Baćović nakon izvršenja krivičnog dela.

Sud je ocenio da ni to nije dokazano.

Kako je naveo sudija, ako nije dokazano da je Baćović izvršila osnovno krivično delo, ne može se dokazati ni postojanje krivičnog dela pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Osim toga, sud je naveo da nema dokaza da je Vuljaj znao da je Baćović izvršila krivično delo u vezi sa tunelom.

"Samo skrivanje od policije nije dovoljno za postojanje ovog krivičnog dela", rekao je sudija.

Na kraju obrazloženja, sud je podsetio da je Eriću još u junu 2024. godine ukinut pritvor zbog nedostatka osnovane sumnje, dok je Vrhovni sud ranije odbio predlog za produženje pritvora Baćović, Milačiću, Vuljaju i Mirotiću.

Sud je zaključio da nakon toga nije pribavljen nijedan dokaz koji bi išao u prilog optužbi i koji bi mogao da promeni takvu odluku.