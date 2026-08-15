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Pljevaljska policija uhapsila je S. P. (22) iz tog grada, zbog sumnje da se bavio uličnom prodajom amfetamina.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Pljevlja, u cilju suzbijanja ulične prodaje i distribucije opojnih droga, a nakon sprovedenih kriminalističkih i forenzičkih aktivnosti, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišili su slobode S. P. (22) iz Pljevalja zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kazali su iz Uprave policije.

Kako navode, S. P. je uhapšen nakon pokušaja bekstva, a kod njega je pronađena opojna droga za koju se sumnja da je bila namenjena daljoj uličnoj prodaji.

„Naime, policijski službenici su izvršili kontrolu S. P., koji je tom prilikom od sebe odbacio kesicu sa sadržajem praškaste materije bele boje i dao se u bekstvo“, objašnjavaju iz UP.

Pretresom stana koji koristi osumnjičeni pronađeno je pakovanje sa materijom za koju je, kao i za sadržaj odbačene kesice, testiranjem utvrđeno da se radi o opojnoj drogi amfetamin, mase oko 57 grama.