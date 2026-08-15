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Službenici tivatske policije su, u protekla 24 sata, uhapsili tri vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jednog jer je odbio testiranje na droge, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u Tivtu u tom periodu kontrolisali 257 i sankcionisali 43 vozača, dok su četiri uhapšena.

„Č. A. iz Švedske je vozio pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,18 promila“, naveli su iz Uprave policije na mreži X.