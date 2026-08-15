Tivatska policija uhapsila je četiri vozača u protekla 24 sata, među kojima je i državljanin Švedske koji je vozio sa 2,18 promila alkohola u organizmu.
Crna Gora
ŠVEĐANIN VOZIO SA 2,18 PROMILA, PAO U RUKE POLICIJI: Uhapšena još trojica vozača u Tivtu
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Službenici tivatske policije su, u protekla 24 sata, uhapsili tri vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jednog jer je odbio testiranje na droge, saopšteno je iz Uprave policije.
Iz policije su rekli da su njihovi službenici u Tivtu u tom periodu kontrolisali 257 i sankcionisali 43 vozača, dok su četiri uhapšena.
„Č. A. iz Švedske je vozio pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,18 promila“, naveli su iz Uprave policije na mreži X.
Oni su kazali da su uhapšena i tri crnogorska državljana - B. B. koji je vozio pod dejstvom 1,46 promila alkohola, A. R. koji je imao 1,06 promila alkohola u krvi, kao i L. R. koji je odbio testiranje na droge.
Kurir.rs/RTCG
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