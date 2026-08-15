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Pljevaljska policija uhapsila je dvadesetdvogodišnju M. N. iz tog grada, zbog sumnje da je otuđila više komada sunčanih naočara iz jednog automobila.

„Policijski službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Pljevlja rasvetlili su krivično delo krađa i, po nalogu državnog tužioca, nakon sprovedenih kriminalističkih aktivnosti podneli krivičnu prijavu protiv M. N. (22) iz Pljevalja“, navode iz Uprave policije.

Sumnja se da je M. N. 4. avgusta, u večernjim časovima, na jednom parking prostoru, iz parkiranog vozila u vlasništvu lica iz Pljevalja, otuđila više komada sunčanih naočara renomiranih i skupocenih marki.

„Nakon preduzetih kriminalističkih aktivnosti i prikupljenih obaveštenja, osumnjičena je identifikovana, nakon čega je protiv nje nadležnom državnom tužilaštvu podneta krivična prijava“, kazali su iz policije.

Iz UP apeluju na građane da u vozilima, a posebno na vidljivim mestima, ne ostavljaju novac, mobilne telefone, torbe, naočare, lična dokumenta i druge vredne predmete, jer takvi predmeti mogu predstavljati podsticaj izvršiocima krivičnih dela.