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Sutomore se suočava sa velikim požarom koji je zahvatio područje ovog popularnog crnogorskog letovališta. Dramatični prizori šire se društvenim mrežama, a na jednom od objavljenih snimaka vidi se kako se vatra približava naseljenom delu.

Prema snimku koji je objavljen na Instagram profilu 192_rs, požar je u jednom trenutku stigao veoma blizu kuća, dok se gust dim širi iznad područja zahvaćenog vatrom.

Situacija je posebno zabrinjavajuća zbog blizine objekata i velikog broja ljudi koji tokom letnje sezone borave u Sutomoru.

"Veliki požar u Sutomoru, vatra je stigla blizu kuća", navodi se u opisu objave, a na snimku se vide veliki plamen i dim koji se nadvio nad ovim delom crnogorskog primorja.

Za sada nema pouzdanih informacija o eventualnoj šteti na objektima, kao ni o tome da li ima povređenih ili evakuisanih.

Ukoliko planirate da iz Srbije ka Crnoj Gori putujete preko Pljevalja i Žabljaka, trebalo bi pre polaska da obratite pažnju na veliku izmenu u saobraćaju.

Zbog rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari, od 10. avgusta na ovoj deonici na snazi je potpuna obustava saobraćaja.