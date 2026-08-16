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Službenici policije uhapsili su u Kotoru u petak uveče pet osoba i izrekli ukupno 4.275 evra kazni zbog prekršaja u saobraćaju, saopšteno je iz Uprave policije.

U objavi policije na mreži X navodi se da je uhapšen jedan maloletnik koji je vozio motocikl i odbio test.

Iz policije su kazali da su zbog odbijanja testa uhapšeni N. J. i B. K., dok je J. K. uhapšen jer je vozio sa 1,06 promila alkohola i odbio test na droge.

Kako se dodaje, uhapšen je i N. T. koji je vozio sa 1,26 promila alkohola u organizmu.

Kurir.rs/RTCG

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