Policija je u Kotoru uhapsila pet osoba zbog različitih prekršaja u saobraćaju, dok su ukupne kazne iznosile 4.275 evra.
Crna Gora
PET OSOBA UHAPŠENO U KOTORU: Zbog saobraćajnih prekršaja policija izrekla kazne od 4.275 evra
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Službenici policije uhapsili su u Kotoru u petak uveče pet osoba i izrekli ukupno 4.275 evra kazni zbog prekršaja u saobraćaju, saopšteno je iz Uprave policije.
U objavi policije na mreži X navodi se da je uhapšen jedan maloletnik koji je vozio motocikl i odbio test.
Iz policije su kazali da su zbog odbijanja testa uhapšeni N. J. i B. K., dok je J. K. uhapšen jer je vozio sa 1,06 promila alkohola i odbio test na droge.
Kako se dodaje, uhapšen je i N. T. koji je vozio sa 1,26 promila alkohola u organizmu.
Kurir.rs/RTCG
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