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Podgorička policija kaznila je vozače koji su preticali preko pune linije, što je zabeležio dron na putu Podgorica–Cetinje, saopšteno je iz Uprave policije.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica realizovali su na putnom pravcu Podgorica–Cetinje akciju pojačanog nadzora saobraćaja uz upotrebu drona, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje saobraćajnih prekršaja koji mogu imati najteže posledice po bezbednost svih učesnika u saobraćaju“, navodi se u saopštenju.

Upotrebom drona policijski službenici evidentirali su i zaustavili više vozača, među kojima i strane državljane, koji su na ovoj deonici vršili nepropisno i rizično preticanje preko pune uzdužne linije, nakon čega su prema njima preduzete zakonom propisane sankcije.

„Imajući u vidu povećan intenzitet saobraćaja tokom vikenda, saobraćajna policija će sprovoditi pojačane kontrole na putevima širom Crne Gore, sa posebnim fokusom na rizična ponašanja koja mogu ugroziti živote i zdravlje učesnika u saobraćaju“, kazali su iz UP.