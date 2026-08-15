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Podgorička policija identifikovala je i uhapsila S. Đ. (49), koji je treći osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu člana porodice policijskog službenika M. B.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su u nastavku aktivnosti na potpunom rasvetljavanju podmetanja požara na vozilu člana porodice policijskog službenika M. B. identifikovali i trećeg osumnjičenog izvršioca. Policijski službenici su, nakon preduzetih intenzivnih kriminalističkih i operativnih aktivnosti, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, u petak lišili slobode S. Đ. (49) iz Podgorice, zbog sumnje da je, u saizvršilaštvu, počinio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari“, saopšteno je iz Uprave policije.

Osumnjičenom je, nakon saslušanja kod državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, određeno zadržavanje do 72 časa.

„Uprava policije, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, nastavlja intenzivne aktivnosti u cilju potpunog rasvetljavanja svih događaja u kojima je, usled podmetanja požara, oštećena imovina policijskih službenika i građana, kao i identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača“, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

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