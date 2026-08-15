Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Podgorička policija identifikovala je i uhapsila S. Đ. (49), koji je treći osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu člana porodice policijskog službenika M. B.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su u nastavku aktivnosti na potpunom rasvetljavanju podmetanja požara na vozilu člana porodice policijskog službenika M. B. identifikovali i trećeg osumnjičenog izvršioca. Policijski službenici su, nakon preduzetih intenzivnih kriminalističkih i operativnih aktivnosti, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, u petak lišili slobode S. Đ. (49) iz Podgorice, zbog sumnje da je, u saizvršilaštvu, počinio krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari“, saopšteno je iz Uprave policije.

Osumnjičenom je, nakon saslušanja kod državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, određeno zadržavanje do 72 časa.