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Oko 300 stabala limuna, 100 stabala šipka, maslinjak i sistem za navodnjavanje izgoreli su večeras na imanju Ulcinjanina Đoka Nikprelevića u Briskoj gori. Na licu mesta intervenisali su vatrogasci iz Ulcinja i Bijelog Polja, ali uprkos njihovoj intervenciji, nisu uspeli da spasu imanje porodice Nikprelević.

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spasavanje, Miodrag Bešović, saopštio je ranije za Portal RTCG da su sve vazduhoplovne snage za gašenje požara upućene u Ulcinj, budući da se u najjužnijoj crnogorskoj opštini stanje pogoršalo zbog jakog vetra. Kako javlja dopisnik Portala Javnog servisa, požar se širi na Briskoj Gori, a u jednom trenutku se približio i kućama.

„Ja se sada nalazim u Herceg Novom i idem ka Ulcinju. U Novom je stanje trenutno stabilno. Ostala mesta koja su obuhvaćena požarima su dosta stabilna i nema ugroženih kuća i objekata“, kazao je Bešović.

On je pojasnio da se u Ulcinju od požara trenutno brane objekti i kuće.

„Nadam se da će u nekom brzom periodu vetar smanjiti svoju brzinu i da će službe zaštite i piloti sa vazduhoplovima uspešno rešiti probleme koje imamo sa požarima u Ulcinju“, naveo je Bešović.

Borba sa vatrenom stihijom u Ulcinju, u kojoj su sinoć izgoreli maslinjaci i plantaže mandarina, nastavljena je danas. Najkritičnije je u selu Klezna, gde se vatra približila crkvi. Na ovoj lokaciji požar gase vatrogasci iz Ulcinja i sa Žabljaka, uz pomoć meštana i aviona.

Vatra se sa Briske gore približila regionalnom putu Ulcinj–Skadar, u blizini skretanja za selo Gorana. Vatrogasci sa puta gase požar kako bi sprečili njegovo dalje približavanje saobraćajnici.

Na Briskoj gori angažovan je veliki broj pripadnika Službe zaštite i spasavanja i Vojske Crne Gore. Na terenu se može videti da su u sinoćnjem požaru izgoreli maslinjaci i plantaže mandarina.

Vatrogascima u Ulcinju pomažu kolege sa Žabljaka, koji su došli sinoć sa dva vozila, jednim terenskim i cisternom.

„Došli smo sa šest ljudi trenutno, trojica kolega iz Plužina sa nama su na ispomoći. Trenutna situacija u Gornjim Kleznama je pod kontrolom, može se reći. Stanje oko crkve je malo kritično, ostalo je pod kontrolom“, kazao je za RTCG Vuk Krivačević iz Službe zaštite i spasavanja Žabljak.

Do sada su, kako navodi, imali dve intervencije u Gornjim Kleznama, ali situacija nije kritična.