MUŠKARAC UHAPŠEN ZBOG POKUŠAJA UBISTVA U NIKŠIĆU: Posle tuče nožem izbo sugrađanina, pa pokušao da pobegne
Nikšićka policija uhapsila je A. B. (42) iz tog grada zbog sumnje da je nožem pokušao da ubije sugrađanina.
„Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode A. B. (42) iz Nikšića, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih dela protiv života i tela i protiv polne slobode, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu sugrađanina“, kazali su iz Uprave policije.
Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić je danas, 15. avgusta 2026. godine, oko 19 časova, obaveštena od građana da je u blizini Sportskog centra u Nikšiću došlo do tuče između dva lica.
„Policijski službenici su odmah upućeni na lice mesta, gde su zatekli više lica i od njih prikupili obaveštenja. Tom prilikom utvrđeno je da je došlo do tuče između A. B. (42) i D. N. (35), oba iz Nikšića, te da je A. B., kako se sumnja, upotrebom noža zadao više ubodnih rana D. N., nakon čega se dao u bekstvo u nepoznatom pravcu“, navode iz UP.
Policijski službenici su u kratkom roku locirali A. B. i doveli ga u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić. Pregledom je kod njega pronađen nož, koji je izuzet i biće predmet daljih veštačenja.
D. N. se radi ukazivanja lekarske pomoći javio u Opštu bolnicu Nikšić, gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu povrede plućne maramice.
„Nakon prikupljenih obaveštenja, a po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, A. B. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju i biće, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku sproveden nadležnom državnom tužilaštvu“, kazali su iz policije.
Portal RTCG je prethodno došao do saznanja da je u blizini Sportskog centra u Nikšiću jedan mladić izboden nožem, kao i da je identifikovan osumnjičeni za ranjavanje.
Iz nikšićke Opšte bolnice potvrđeno je da je jedan muškarac primljen sa ubodnim ranama u predelu grudnog koša, ali da je u stabilnom stanju i da se nalazi na intenzivnoj nezi.
Kurir.rs/RTCG