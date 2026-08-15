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Nikšićka policija uhapsila je A. B. (42) iz tog grada zbog sumnje da je nožem pokušao da ubije sugrađanina.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode A. B. (42) iz Nikšića, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih dela protiv života i tela i protiv polne slobode, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu sugrađanina“, kazali su iz Uprave policije.

Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić je danas, 15. avgusta 2026. godine, oko 19 časova, obaveštena od građana da je u blizini Sportskog centra u Nikšiću došlo do tuče između dva lica.

„Policijski službenici su odmah upućeni na lice mesta, gde su zatekli više lica i od njih prikupili obaveštenja. Tom prilikom utvrđeno je da je došlo do tuče između A. B. (42) i D. N. (35), oba iz Nikšića, te da je A. B., kako se sumnja, upotrebom noža zadao više ubodnih rana D. N., nakon čega se dao u bekstvo u nepoznatom pravcu“, navode iz UP.

Policijski službenici su u kratkom roku locirali A. B. i doveli ga u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić. Pregledom je kod njega pronađen nož, koji je izuzet i biće predmet daljih veštačenja.

D. N. se radi ukazivanja lekarske pomoći javio u Opštu bolnicu Nikšić, gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu povrede plućne maramice.

„Nakon prikupljenih obaveštenja, a po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, A. B. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju i biće, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku sproveden nadležnom državnom tužilaštvu“, kazali su iz policije.

Portal RTCG je prethodno došao do saznanja da je u blizini Sportskog centra u Nikšiću jedan mladić izboden nožem, kao i da je identifikovan osumnjičeni za ranjavanje.