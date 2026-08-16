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Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode A.B. (42) iz Nikšića, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih dela protiv života i tela i protiv polne slobode, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu sugrađanina.

- Naime, u blizini Sportskog centra u Nikšiću došlo je do tuče između dva lica. Policijski službenici su odmah upućeni na lice mesta, gde su zatekli više lica i od njih prikupili obaveštenja. Tom prilikom utvrđeno je da je došlo do tuče između A.B. (42) i D.N. (35), oba iz Nikšića, te da je A.B. kako se sumnja, upotrebom noža zadao više ubodnih rana D.N., nakon čega se dao u bekstvo u nepoznatom pravcu - saopšteno je iz UP.

Policijski službenici su u kratkom roku locirali A.B. i doveli ga u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić. Pregledom je kod njega pronađen nož, koji je izuzet i biće predmet daljih veštačenja.

D.N. se radi ukazivanja lekarske pomoći javio u Opštu bolnicu Nikšić, gde su mu konstatovane teške tjelesne povrede u vidu povrede plućne maramice.

Nakon prikupljenih obaveštenja, a po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, A.B. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju i biće, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku sproveden nadležnom državnom tužilaštvu.