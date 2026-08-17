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Austrijski državljanin J.O. kažnjen je sa 36 dana zatvora zato što je, dan nakon sankcionisanja zbog rizičnog preticanja preko pune linije, ponovio isti prekršaj, saopštili su iz Uprave policije Crne Gore

U objavi policije na mreži X navodi se da je J.O. zbog tog ponovljenog prekršaja uhapsila saobraćajna policija u Baru.

„Na sudu je kažnjen sa 36 dana zatvora i sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija“, kazali su iz policije.

Oni su rekli da je od J.O. oduzeto vozilo, shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja.

Kurir.rs/RTCG

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