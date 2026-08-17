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Policija u Tivtu uhapsila je S. M. (23) zbog sumnje da se bavio uličnom prodajom droge, nakon što je kod državljanke Srbije pronađen kokain za koji se sumnja da ga je prethodno kupila od njega. Kod osumnjičenog je pronađeno 1.545 evra, za koje policija sumnja da potiču od prodaje droge.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Tivat su identifikovali lice za koje se sumnja da se bavilo uličnom prodajom opojnih droga i, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u nedelju lišili slobode S. M. (23) iz Tivta, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, piše u saopštenju.

Službenici tivatske policije su u subotu, u mestu Porto Montenegro, kontrolisali S. M. i vozilo kojim je upravljao, kao i, kako navode, državljanku Republike Srbije, za koju se sumnja da je od pomenute osobe prethodno kupila kokain.

„Lica su dovedena u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Tivat, radi prikupljanja obaveštenja i kriminalističke obrade. Tom prilikom je državljanka Republike Srbije policijskim službenicima predala pakovanje kokaina“, ističe se.

Iz Uprave policije navode da je pregledom kod S. M. pronađeno 1.545 evra, za koje se sumnja da potiču od prodaje droge, kao i dva mobilna telefona.