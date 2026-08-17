TAKSISTA 2 DANA ZAREDOM VOZIO POD DEJSTVOM DROGE: Dobio 36 dana zatvora, jednom odbio test, drugi put mu pronađen kokain u Podgorici
Sutkinja Suda za prekršaje u Budvi Magdalena Mijić izrekla je taksisti N. M. (40) iz Podgorice 36 dana zatvora u dva odvojena postupka zbog vožnje pod dejstvom droge, saopšteno je iz Suda za prekršaje.
On je kažnjen zbog teških prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
„Okrivljeni je sankcionisan zbog prekršaja počinjenih tokom dve uzastopne noći na teritoriji opštine Budva. On je dana 14. avgusta 2026. godine, oko 02:30 časova, u ulici Filipa Kovačevića upravljao taksi vozilom, kojom prilikom je odbio da se podvrgne ispitivanju putem droga testa radi provere prisustva psihoaktivnih supstanci. Za ovaj prekršaj izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 15 dana, uz zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 meseci“, navodi se u saopštenju.
Naredne večeri, 15. avgusta, petnaest minuta nakon ponoći, u Mediteranskoj ulici u Budvi, policijska patrola je ponovo zaustavila N. M. dok je upravljao taksi vozilom.
„Ovog puta okrivljeni se podvrgao testiranju, pri čemu je utvrđeno prisustvo opojne droge kokain u organizmu. Za navedeni prekršaj izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 21 dan, kao i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 meseci“, navodi se u saopštenju.
Njemu je izrečen i maksimalan broj kaznenih bodova, koje će sprovesti nadležna organizaciona celina Uprave policije Crne Gore.
Kurir.rs/RTCG