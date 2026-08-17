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Sutkinja Suda za prekršaje u Budvi Magdalena Mijić izrekla je taksisti N. M. (40) iz Podgorice 36 dana zatvora u dva odvojena postupka zbog vožnje pod dejstvom droge, saopšteno je iz Suda za prekršaje.

On je kažnjen zbog teških prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

„Okrivljeni je sankcionisan zbog prekršaja počinjenih tokom dve uzastopne noći na teritoriji opštine Budva. On je dana 14. avgusta 2026. godine, oko 02:30 časova, u ulici Filipa Kovačevića upravljao taksi vozilom, kojom prilikom je odbio da se podvrgne ispitivanju putem droga testa radi provere prisustva psihoaktivnih supstanci. Za ovaj prekršaj izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 15 dana, uz zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 meseci“, navodi se u saopštenju.

Naredne večeri, 15. avgusta, petnaest minuta nakon ponoći, u Mediteranskoj ulici u Budvi, policijska patrola je ponovo zaustavila N. M. dok je upravljao taksi vozilom.

„Ovog puta okrivljeni se podvrgao testiranju, pri čemu je utvrđeno prisustvo opojne droge kokain u organizmu. Za navedeni prekršaj izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 21 dan, kao i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 meseci“, navodi se u saopštenju.