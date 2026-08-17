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Stanje na požarištima u Crnoj Gori večeras je stabilnije, a još traje gašenje požara u Herceg Novom i Ulcinju, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako je saopšteno, na području Bara su tokom dana ugašeni požari u Crmničkom Polju i na pruzi u Virpazaru.

- Dejstvovanje vazduhoplova danas je bilo neophodno na požarištima u Herceg Novom, Ulcinju i Baru, gde su požare gasili Er traktori MUP-a, a helikopter Vojske Crne Gore bio je angažovan na gašenju požara na području Herceg Novog, čime je još jednom potvrđen značaj vazduhoplovnih kapaciteta u odgovoru na požare na nepristupačnim terenima - navodi se u saopštenju.

Aktivni su požari u opštini Herceg Novi, na potezu Baošići - Bijela - Zelenika - Đenovići, kao i na području Ulcinja, na lokalitetima Vladimir - Klezna - Gač - Zoganje - Briska Gora.

Požari u mestu Dragalj u Kotoru, u Ponikvicama u Danilovgradu, kao i na Crnom Vrhu u Kolašinu su stavljeni pod kontrolu.

MUP je naveo da nadležne službe ostaju u pripravnosti i tokom noći, uz kontinuirano praćenje svih aktivnih požarišta i potpunu spremnost za dodatno angažovanje ljudstva i tehnike ukoliko to situacija bude zahtevala.