DRAKONSKE BORBE SA VATRENOM STIHIJOM U CRNOJ GORI! Gori na najpopularnijim letovalištima: Vatra bukti u Herceg Novom i Ulcinju, helikopteri ne staju!
Stanje na požarištima u Crnoj Gori večeras je stabilnije, a još traje gašenje požara u Herceg Novom i Ulcinju, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kako je saopšteno, na području Bara su tokom dana ugašeni požari u Crmničkom Polju i na pruzi u Virpazaru.
- Dejstvovanje vazduhoplova danas je bilo neophodno na požarištima u Herceg Novom, Ulcinju i Baru, gde su požare gasili Er traktori MUP-a, a helikopter Vojske Crne Gore bio je angažovan na gašenju požara na području Herceg Novog, čime je još jednom potvrđen značaj vazduhoplovnih kapaciteta u odgovoru na požare na nepristupačnim terenima - navodi se u saopštenju.
Aktivni su požari u opštini Herceg Novi, na potezu Baošići - Bijela - Zelenika - Đenovići, kao i na području Ulcinja, na lokalitetima Vladimir - Klezna - Gač - Zoganje - Briska Gora.
Požari u mestu Dragalj u Kotoru, u Ponikvicama u Danilovgradu, kao i na Crnom Vrhu u Kolašinu su stavljeni pod kontrolu.
MUP je naveo da nadležne službe ostaju u pripravnosti i tokom noći, uz kontinuirano praćenje svih aktivnih požarišta i potpunu spremnost za dodatno angažovanje ljudstva i tehnike ukoliko to situacija bude zahtevala.
Kurir.rs/RTCG