Na plaži Pecka kod Tivta, mladić je preminuo dok se kupao. Uzrok smrti još nije utvrđen, a obdukcija će dati više informacija.
Crna Gora
TRAGEDIJA U LUŠTICI Mladić izvučen iz mora bez svesti, spasioci i Hitna pokušali reanimaciju
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Mlađa muška osoba, čiji identitet još nije zvanično utvrđen, stradala je danas oko 13.30 časova dok se kupala u moru na plaži Pecka, u kompleksu turističkog rizorta Luštica u Krtolima kod Tivta.
Prema nezvaničnim informacijama, mladića, koji tada već nije pokazivao znake života, iz mora su izvukli pripadnici vatrogasne jedinice Luštice, koji su pokušali da ga reanimiraju.
Na licu mesta intervenisala je i Hitna pomoć iz Luštice, ali bezuspešno.
Za sada nije poznat tačan uzrok smrti. Nije utvrđeno da li se mladić utopio ili mu je prethodno pozlilo, moguće usled srčanog udara. Tačan uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom tela stradalog.
Kurir/Vijesti
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