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Rožajska policija je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, uhapsila jedno lice zbog sumnje da je, nakon verbalne rasprave u saobraćaju, drugom licu nanelo tešku telesnu povredu.

„Dežurna služba Odjeljenja bezbednosti Rožaje je 16. avgusta obaveštena da je na lokalnom putu u mestu Koljeno, opština Rožaje, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila, kojima su upravljali I. Š. (23) i V. B. (46)“, navodi se u saopštenju policije.

Sumnja se da je, kako dodaju, nakon kraće verbalne rasprave, I. Š. zadao V. B. udarac zatvorenom šakom u predelu glave, usled čega je oštećeni zadobio tešku telesnu povredu u vidu frakture jagodične kosti.

„O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji je naložio da se I. Š. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo teška telesna povreda“, rečeno je iz policije.

Kurir/rtcg

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