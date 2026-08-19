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Službenici Odjeljenja bezbednosti Budva sankcionisali su osam, a uhapsili pet vozača zbog saobraćajnih prekršaja.

„Uhapšen je J. S. iz Srbije, koji je vozio pod dejstvom 1,34 promila alkohola i izazvao nezgodu u kojoj su oštećena četiri parkirana vozila“, naveli su iz Uprave policije na mreži X.

Oni su kazali da su uhapšeni i Y. G. iz Turske i T. V. iz Srbije, jer su odbili testiranje na psihoaktivne supstance.

„Uhapšen je i M. I. iz Srbije, koji je vozio pod dejstvom 1,77 promila alkohola, kao i T. P. iz Podgorice, koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,38 promila“, rekli su iz policije.

Kurir/rtcg

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