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Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Mateševo - Kolašin došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula.

- Došlo je do sudara putničkog vozila i kamiona oko 16 časova. Jedna osoba je poginula - potvrđeno je za RINU u OKC.

Saobraćaj ne ovoj deonici je usled obavljanja uviđaja u prekidu.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

Kurir.rs/Rina

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