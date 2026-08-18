Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mateševo – Kolašin u sudaru putničkog automobila i kamiona
Tragedija
JEDNA OSOBA POGINULA U TEŠKOJ NESREĆI U CRNOJ GORI! Jeziv sudar automobila i kamiona na putu Mateševo - Kolašin: Saobraćaj potpuno obustavljen!
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Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Mateševo - Kolašin došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula.
- Došlo je do sudara putničkog vozila i kamiona oko 16 časova. Jedna osoba je poginula - potvrđeno je za RINU u OKC.
Saobraćaj ne ovoj deonici je usled obavljanja uviđaja u prekidu.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.
Kurir.rs/Rina
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